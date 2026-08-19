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Tafsir: Al-Qasas 28:28
Al-Qasas
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ذَٰلِكَ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكَۖ
أَيَّمَا
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
قَضَيۡتُ
فَلَا
عُدۡوَٰنَ
عَلَيَّۖ
وَٱللَّهُ
عَلَىٰ
مَا
نَقُولُ
وَكِيلٞ
٢٨
(Musa) đáp: “Bác cháu ta cứ thỏa thuận với nhau như thế, dù cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai thời hạn vừa nói thì bác vẫn không được hờn ghét cháu, Allah làm chứng cho điều chúng ta vừa nói.”
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[
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
] موسایش -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: ئهمه بهڵێنێك بێت له نێوان من و تۆدا ههر كام لهو دوو ماوهیهم بهسهر برد ههشت ساڵهكه یان ده ساڵهكه [
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
] ئهوه زوڵمم لهسهر نیه، واته: داوای زیاترم لێ مهكه [
وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)
] وه خوای گهورهش شاهیدو پارێزهرو ئاگاداره لهم مهرجهی كه دامانناوه.