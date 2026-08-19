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Tafsir: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
رَجُلٞ
مِّنۡ
أَقۡصَا
ٱلۡمَدِينَةِ
يَسۡعَىٰ
قَالَ
يَٰمُوسَىٰٓ
إِنَّ
ٱلۡمَلَأَ
يَأۡتَمِرُونَ
بِكَ
لِيَقۡتُلُوكَ
فَٱخۡرُجۡ
إِنِّي
لَكَ
مِنَ
ٱلنَّٰصِحِينَ
٢٠
(Lúc đó), từ cuối phố, có một người chạy đến bảo: “Hỡi Musa, các vị tù trưởng đang họp bàn về chuyện của anh để giết anh. Tôi khuyên anh hãy mau chạy trốn.”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَجَاۤءَ رَجُلࣱ﴾ هُوَ مُؤْمِن آل فِرْعَوْن ﴿مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِینَةِ﴾ آخِرهَا ﴿یَسۡعَىٰ﴾ يُسْرِع فِي مَشْيه مِنْ طَرِيق أَقْرَب مِنْ طَرِيقهمْ ﴿قَالَ یَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ﴾ مِنْ قَوْم فِرْعَوْن ﴿یَأۡتَمِرُونَ بِكَ﴾ يَتَشَاوَرُونَ فِيك ﴿لِیَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ﴾ مِنْ الْمَدِينَة ﴿إِنِّی لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِینَ ٢٠﴾ فِي الْأَمْر بِالْخُرُوجِ