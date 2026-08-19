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Tafsir: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
٢
Đó là những câu Kinh của một Kinh Sách rõ ràng (không mơ hồ và bí ẩn).
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السعدي Al-Sa'di
{ تِلْكَ }
الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم
{ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ }
لكل أمر يحتاج إليه العباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء العمال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، وجلَّاها للعباد، ووضحها.