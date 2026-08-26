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Tafsir: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
أَبۡصَٰرُهُمۡ
يَخۡرُجُونَ
مِنَ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
كَأَنَّهُمۡ
جَرَادٞ
مُّنتَشِرٞ
٧
Chúng trồi ra khỏi mộ, cái nhìn của chúng đầy nỗi sợ hãi (một cách hèn hạ), (chúng chạy đi) giống như những con châu chấu bay tán loạn.
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Al-Sa'di
Эти неверующие никогда не встанут на прямой путь, и посему отвратись от них. У тебя нет другого выбора. Тебе остается лишь ожидать, пока не наступит день великого ужаса. В тот страшный день ангел Исрафил вострубит в рог, и люди начнут выходить из своих могил на ристалище Судного дня. Их взорам предстанет тревожная картина, которая будет неприятна всем созданиям. От страха и ужаса, которые будут царить в сердцах людей, их взоры будут потуплены, то есть униженны и смиренны. Людей будет очень много, и все они будут суматошно толпиться, словно огромная стая саранчи.