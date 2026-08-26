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Tafsir: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
Quả thật, (Lut) đã từng cảnh báo chúng về sự trừng phạt của TA, nhưng chúng đã phớt lờ sự cảnh báo.
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ أنْذَرَهم بَطْشَتَنا فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿إنّا أرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِبًا﴾ [القمر: ٣٤] . وتَأْكِيدُ الكَلامِ بِلامِ القَسَمِ وحَرْفِ التَّحْقِيقِ يُقْصَدُ مِنهُ تَأْكِيدُ الغَرَضِ الَّذِي سِيقَتِ القِصَّةُ لِأجْلِهِ وهو مَوْعِظَةُ قُرَيْشٍ الَّذِينَ أنْذَرَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ. والبَطْشَةُ: المَرَّةُ مِنَ البَطْشِ، وهو الأخْذُ بِعُنْفٍ لِعِقابٍ ونَحْوِهِ، وتَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿أمْ لَهم أيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها﴾ [الأعراف: ١٩٥] في آخِرِ الأعْرافِ، وهي هُنا تَمْثِيلٌ لِلْإهْلاكِ السَّرِيعِ مِثْلِ قَوْلِهِ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرى﴾ [الدخان: ١٦] في سُورَةِ الدُّخانِ. والتَّمّارِي: تَفاعُلٌ مِنَ المِراءِ وهو الشَّكُّ. وصِيغَةُ المُفاعَلَةِ لِلْمُبالَغَةِ. وضَمَّنَ تَمارَوْا مَعْنى: كَذَّبُوا فَعُدِّيَ بِالباءِ، وتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَبِأيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى﴾ [النجم: ٥٥] في سُورَةِ النَّجْمِ.