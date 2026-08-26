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Tafsir: Al-Qamar 54:34
Al-Qamar
34
54:34
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۢ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍۢ ٣٤
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
حَاصِبًا
إِلَّآ
ءَالَ
لُوطٖۖ
نَّجَّيۡنَٰهُم
بِسَحَرٖ
٣٤
TA đã gửi một cơn bão đá tiêu diệt chúng, ngoại trừ gia đình của Lut, TA đã giải cứu họ trước rạng đông.
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Rebar Kurdish Tafsir
لەناوبردنى قەومى لوط پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم [
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)
] ئێمە بایەكمان بۆ ناردن كە بەردی بچووكی تیابوو بەردبارانمان كردن تەنها بنەماڵەى لوط صلى الله علیه وسلم نەبێ كە چەند كچێكى هەبوو موسڵمان بوون لە بەرەبەیاندا ئەوانمان رزگار كرد، (تەنها یەك كەسیش لە قەومەكەى شوێنی (لوط) صلى الله علیه وسلم نەكەوتن و ئیمانیان پێنەهێنا تەنانەت خێزانەكەى كافر بوو ئەویش تیاچوو) .