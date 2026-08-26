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Tafsir: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
وَكُلُّ
أَمۡرٖ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣
Chúng đã phủ nhận và chạy theo sỡ thích của (bản thân) chúng. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được khẳng định (đúng sai vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng).
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 54:3 đến 54:4
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказательствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии. Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не получило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. Праведник непременно попадет в Райские сады, где его ожидают прощение и благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребудет в пучинах мук и страданий.