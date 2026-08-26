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Tafsir: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
أَبۡوَٰبَ
ٱلسَّمَآءِ
بِمَآءٖ
مُّنۡهَمِرٖ
١١
Vì vậy, TA đã mở các cổng của bầu trời cho nước (mưa) đổ xuống.
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 54:10 đến 54:11
У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же мне, Господи! В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал: