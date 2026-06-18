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Al-Qalam
29
68:29
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
Họ nói: “Vinh quang thay Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi thực sự là những kẻ sai quấy.”
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[
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩)
] ئهوانیش پهشیمان بوونهوهو وتیان: پاكی و مونهززههی بۆ پهروهردگارمان له ههموو كهمو كوڕیهك لهو خراپهیهی كه ئێمه كردمان بهڕاستی ئێمه ستهممان له خۆمان كرد كه نیهتمان خراپ بوو نیهتمان وابوو بهشی فهقیرو ههژاری لێ نهدهین.