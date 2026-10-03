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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 24
Al-Mutaffifin
24
83:24
تعرف في وجوههم نضرة النعيم ٢٤
تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ٢٤
تَعۡرِفُ
ﲬ
فِي
ﲭ
وُجُوهِهِمۡ
ﲮ
نَضۡرَةَ
ﲯ
ٱلنَّعِيمِ
ﲰ
٢٤
ﲱ
Ngươi sẽ nhận ra trên khuôn mặt họ sự rạng rỡ của niềm vui và hạnh phúc.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.