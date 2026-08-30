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Tafsir: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
Vậy thì chúng sẽ tin vào lời nói nào sau (Qur’an) đây?!
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 77:50 đến 78:2
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет ничего, кроме кромешной тьмы, а за истиной, подкрепленной убедительными доводами и доказательствами, нет ничего, кроме явной лжи, которая не к лицу никому, помимо породнившихся с ней грешников и неверующих. Да пропадут они пропадом! Что ослепило их?! Горе им! Что погубило их и сделало такими несчастными?! Господи! Даруй нам прощение и благоденствие, ведь Ты - щедрый, великодушный!