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Tafsir: Al-Mursalat 77:3
Al-Mursalat
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
Thề bởi các cơn gió gieo mưa.
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[
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)
] (الْمُرْسَلَاتِ) و (الْعَاصِفَاتِ) و (النَّاشِرَاتِ) مهبهست پێی فریشتهكانه، وه تهواوتر ئهوهیه كه مهبهست پێی بایه، خوای گهوره سوێند ئهخوات به با كاتێك كه هێدی هێدی ههڵئهكات.