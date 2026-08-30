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Tafsir: Al-Mursalat 77:22
Al-Mursalat
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
قَدَرٖ
مَّعۡلُومٖ
٢٢
Cho đến một thời hạn đã được chỉ định.
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Tafsir Muyassar
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 77:21 đến 77:23
ألم نخلقكم- يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.