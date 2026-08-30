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Tafsir: Al-Mursalat 77:20
Al-Mursalat
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
أَلَمۡ
نَخۡلُقكُّم
مِّن
مَّآءٖ
مَّهِينٖ
٢٠
Chẳng phải TA đã tạo các ngươi từ một chất lỏng đáng khinh đó sao?
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم قال - سبحانه - ممتنا على خلقه بإيجادهم فى هذه الحياة ، ومحتجا على إمكان الإِعادة بخلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا ، فقال : ( أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ) .أى : لقد خلقناكم - أيها الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة ، من مَهُن الشئ - بفتح الميم وضم الهاء - إذا ضعف ، وميمه أصلية ، وليس هو من مادة هان ، و " من " ابتدائية .