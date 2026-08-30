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Tafsir: Al-Mursalat 77:14
Al-Mursalat
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
Điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Ngày Phân Loại là gì?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ چوزانی ئهو ڕۆژی یهكلا كردنهوهو جیاكردنهوه چ ڕۆژێكه، بۆ بهگهوره زانینه واته: ڕۆژێكی یهكجار گهورهیه.