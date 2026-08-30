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Tafsir: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
Thời gian đó vào ngày nào?
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 77:11 đến 77:13
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: