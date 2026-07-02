Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
96
5:96
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون ٩٦
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًۭا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦
أُحِلَّ
لَكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَحۡرِ
وَطَعَامُهُۥ
مَتَٰعٗا
لَّكُمۡ
وَلِلسَّيَّارَةِۖ
وَحُرِّمَ
عَلَيۡكُمۡ
صَيۡدُ
ٱلۡبَرِّ
مَا
دُمۡتُمۡ
حُرُمٗاۗ
وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٩٦
Các ngươi được phép săn bắt (động vật) trên biển và được phép dùng thức ăn của nó (xác chết trên biển) làm thực phẩm cho các ngươi và cho khách bộ hành của sa mạc. Tuy nhiên, các ngươi không được phép săn bắt động vật trên cạn lúc các ngươi đang trong (thời gian) hãm mình (của nghi thức Hajj hoặc ‘Umrah). Các ngươi hãy kính sợ Allah, Đấng mà các ngươi sẽ được triệu tập (trình diện Ngài vào Ngày Phán Xét).
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
] بهڵام ڕاوی دهریاو خواردنی ئهو گیانلهبهرانهی كه ئاوین و لهناو دهریادان بۆ ئێوه حهڵاڵ كراوه، یاخود به تهڕى و به وشكى حهڵاڵه، یاخود به زیندوویى و بهمردوویى حهڵاڵه، یاخود ئهوهى خۆتان دهرى بكهن و ئهوهى خۆى فڕێى بداته دهرهوه ههمووى حهڵاڵه [
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
] ئهمه سودو خواردنێكه بۆ ئهوهی كه ئاماده بووه بهحازری ئهیخوات ئهوهیشی كه موسافیره لهسهفهردایه دواتر ههر كاتێك دهستی كهوت بۆ خۆی ئهیخوات [
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا
] بهڵام ڕاوی وشكانی لهسهرتان حهرامه له كاتێكدا كه له ئیحرام دا بن [
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)
] وه تهقوای ئهو خوایه بكهن كه ئێوه ئهگهڕێنهوه بۆ لای و كۆتان دهكاتهوهو لێپرسینهوهتان لهگهڵدا دهكات.