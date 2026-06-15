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Al-Ma'idah
85
5:85
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
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Bởi những điều họ cầu nguyện, Allah đã ban thưởng cho họ những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sống muôn đời trong đó. Đấy là phần thưởng dành cho người làm tốt.
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿فَأثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنْهارُ خالِدِينَ فِيها وذَلِكَ جَزاءُ المُحْسِنِينَ﴾ . تَفْرِيعٌ عَلى قَوْلِهِ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنّا﴾ [المائدة: ٨٣] إلى آخِرِ الآيَةِ. ومَعْنى أثابَهم أعْطاهُمُ الثَّوابَ. وقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَمَثُوبَةٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ١٠٣] في سُورَةِ البَقَرَةِ. والباءُ في قَوْلِهِ بِما قالُوا لِلسَّبَبِيَّةِ. والمُرادُ بِالقَوْلِ القَوْلُ الصّادِقُ وهو المُطابِقُ لِلْواقِعِ، فَهو القَوْلُ المُطابِقُ لِاعْتِقادِ القَلْبِ، وما قالُوهُ هو ما حُكِيَ بِقَوْلِهِ تَعالى ﴿يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنّا فاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدِينَ﴾ [المائدة: ٨٣] الآيَةَ. وأثابَ يَتَعَدّى إلى مَفْعُولَيْنِ عَلى طَرِيقَةِ بابِ أعْطى، فَـ (جَنّاتٍ) مَفْعُولُهُ الثّانِي، وهو المُعْطى لَهم. والإشارَةُ في قَوْلِهِ ﴿وذَلِكَ جَزاءُ المُحْسِنِينَ﴾ إلى الثَّوابِ المَأْخُوذِ مِن (أثابَهم) ولَكَ أنْ تَجْعَلَ الإشارَةَ إلى المَذْكُورِ وهو الجَنّاتُ وما بِها مِنَ الأنْهارِ وخُلُودِهِمْ فِيها. وقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى في سُورَةِ البَقَرَةِ ﴿عَوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] .