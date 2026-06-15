Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
78
5:78
لعن الذين كفروا من بني اسراييل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٨
لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٧٨
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌﱍ
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
Đám người vô đức tin của dân Israel đã bị nguyền rủa trên chiếc lưỡi của Dawood và Ysa con trai Maryam. Sở dĩ bọn họ bị như thế là vì họ đã bất tuân và vượt quá giới hạn.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{چەند سیفەتێكی خراپی بەنی ئیسرائیل} [
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨)
] خوای گهوره نهفرهتى له كافرانی بهنی ئیسرائیل كرد لهسهر زمانی داودو عیسای كوڕی مهریهم له زهبورو ئینجیلدا بههۆی ئهو تاوانانهی كه ئهیانكرد وه سهرپێچی خوای گهورهیان ئهكرد وه كوفریان ئهكرد به عیسا، وه دهستدرێژیان ئهكردو سنووریان ئهبهزاند.