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Al-Ma'idah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Khoan Dung?
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السعدي Al-Sa'di
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،
وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}
أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، عما كانوا يقولونه
{ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ْ}
عن ما صدر منهم
{ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ}
أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات.
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}