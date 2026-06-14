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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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Họ cứ tưởng (việc hủy bỏ giao ước) không gây hại đến (họ), họ giả mù giả điếc (trước điều chân lý) rồi Allah đã tha thứ cho họ, nhưng sau đó đa số họ lại tiếp tục giả mù giả điếc. Và tất nhiên Allah thấy rõ mọi hành vi của họ.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ْ}
أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، فاستمروا على باطلهم.
{ فَعَمُوا وَصَمُّوا ْ}
عن الحق
{ ثُمَّ ْ}
نعشهم و
{ تاب الله عَلَيْهِمْ ْ}
حين تابوا إليه وأنابوا
{ ثُمَّ ْ}
لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة.
{ فعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ْ}
بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم.
{ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ْ}
فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.