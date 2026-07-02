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Al-Ma'idah
110
5:110
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيية الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسراييل عنك اذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هاذا الا سحر مبين ١١٠
إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٠
إِذۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
ٱذۡكُرۡ
نِعۡمَتِي
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰ
وَٰلِدَتِكَ
إِذۡ
أَيَّدتُّكَ
بِرُوحِ
ٱلۡقُدُسِ
تُكَلِّمُ
ٱلنَّاسَ
فِي
ٱلۡمَهۡدِ
وَكَهۡلٗاۖ
وَإِذۡ
عَلَّمۡتُكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
وَٱلتَّوۡرَىٰةَ
وَٱلۡإِنجِيلَۖ
وَإِذۡ
تَخۡلُقُ
مِنَ
ٱلطِّينِ
كَهَيۡـَٔةِ
ٱلطَّيۡرِ
بِإِذۡنِي
فَتَنفُخُ
فِيهَا
فَتَكُونُ
طَيۡرَۢا
بِإِذۡنِيۖ
وَتُبۡرِئُ
ٱلۡأَكۡمَهَ
وَٱلۡأَبۡرَصَ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
تُخۡرِجُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
كَفَفۡتُ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
عَنكَ
إِذۡ
جِئۡتَهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
فَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِنۡهُمۡ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
١١٠
(Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán: “Hỡi Ysa con trai của Maryam, Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi (khi TA tạo ra Ngươi từ người mẹ mà không cần đến người cha), và cho mẹ của Ngươi (khi TA chọn Nữ làm người phụ nữ tốt nhất trong thời đại của Nữ); (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã cho Jibril đến phò trợ Ngươi, cho Ngươi nói chuyện được với thiên hạ lúc Ngươi vẫn còn nằm nôi và lúc Ngươi đã trưởng thành; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã dạy Ngươi chữ viết, lẽ khôn ngoan, Kinh Tawrah và Kinh Injil; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể tạo ra một con chim thật từ con chim đất sét được nắn hình bằng cách hà hơi vào nó dưới sự chấp thuận của TA, Ngươi có thể chữa khỏi bệnh mù bẩm sinh và bệnh bạch biến dưới phép của TA; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể cứu người chết sống lại dưới phép của TA; và (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã bảo vệ Ngươi thoát khỏi sự hãm hại của dân Israel lúc Ngươi mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt nhưng những kẻ vô đức tin trong số họ bảo: “Đây rõ ràng chỉ trò ma thuật!”.
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Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە موعجیزەكانی عیسا-
صلی الله علیه وسلم
-} [
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - باسی ئهو نیعمهتانهی من بكه بهسهر خۆت و دایكتهوه كه به بێ باوك دروستم كردیت، وه كردتم به پێغهمبهر، وه لهبێشكهدا هێناتمه قسه تا شایهتى بدهیت لهسهر داوێن پاكى دایكت، وه دانت نا به پهرستنى مندا، وه تا بیسهلمێنێ كه ئهوانه خوا نهبوونهو خوای گهوره پشتیوانی كردوون و نیعمهتی خۆی ڕژاندووه بهسهریاندا [
إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
] كه من پشتیوانی تۆم كرد وه بههێزم كردیت به (روح القدس) بهو ڕوحه پاكهی كه خستمه بهرت، یاخود به جبریل- صلى الله عليه وسلم - [
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
] كۆمهڵێك موعجیزهی به عیسى- صلى الله عليه وسلم - بهخشی بۆ پشتیوانی كردنی كه تۆ له ناو بێشكهدا مناڵ بووی قسهت لهگهڵ خهڵكیدا ئهكرد، وه كاتێ كه بهتهمهن بووی لهههردوو حاڵهتهكهدا وهكو یهك قسهت ئهكرد [
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
] وه فێری نوسین و تێگهیشتنتم كرد [
وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
] وه فێری تهورات و ئینجیلم كردیت [
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
] وه له قوڕ شێوهی باڵندهت دروست ئهكردو فووت پیا ئهكرد بهئیزنی خوای گهوره ئهبووه باڵندهو ئهفڕی به ئاسماندا [
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
] وه ئهوهی كه ههر له زگماكهوه كوێره به ئیزنی خوا چاكت ئهكردهوه وهبهڵهكت چاكت ئهكردهوه به ئیزنی خوای گهوره تا بزانن كه عیسى- صلى الله عليه وسلم - خوا نهبووهو كوڕی خوا نهبووه بهڵكو عهبدی خواو پێغهمبهرى بووه [
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي
] وه لهناو گۆڕهكاندا مردووت دهرئهكردو زیندووت ئهكردوه به ئیزنی خوای گهوره [
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ
] وه یادى ئهم نیعمهتهم بكهوه بهسهرتهوه كه نهم هێشت و مهنعی بهنی ئیسرائیلم كردو لهسهر تۆم لادان كاتێك كه ویستیان بتكوژن بهرزم كردیتهوه بۆ ئاسمان [
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
] كاتێك كه ئهو ههموو موعجیزهو بهڵگه روون و ئاشكرایهت بۆیان هێنا [
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١١٠)
] كافران وتیان: ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها سیحرو جادوویهكی ئاشكرا نهبێ.