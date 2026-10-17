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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 99
Al-Kahf
99
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
۞ وَتَرَكۡنَا
ﱓ ﱔ
بَعۡضَهُمۡ
ﱕ
يَوۡمَئِذٖ
ﱖ
يَمُوجُ
ﱗ
فِي
ﱘ
بَعۡضٖۖ
ﱙﱚ
وَنُفِخَ
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلصُّورِ
ﱝ
فَجَمَعۡنَٰهُمۡ
ﱞ
جَمۡعٗا
ﱟ
٩٩
ﱠ
Và vào Ngày hôm đó, TA (Allah) sẽ để cho họ nổi lên như làn sóng chồng lên nhau, và tiếng còi hụ sẽ được thổi lên và TA sẽ tập trung tất cả bọn họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.