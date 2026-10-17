[ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ] خشتی ئاسنم بۆ بێنن [ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ] تا ئهیهێنن و بهرزی ئهكهنهوه لای ههردوو شاخهوه [ قَالَ انْفُخُوا ] ئهو كاته فووی پیا بكهن وهكو كووره [ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ] تا ئهبێته ئاگرو گڕ ئهگرێ [ قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) ] فهرمووی: ئێستا مسی تواوهم بۆ بێنن ئهیكهینه سهریدا ئهو كاته زۆر بههێز ئهبێ [ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ] سهددو بهنداو و بهربهستێكی بۆ دروست كردن كه ئیتر نهیانتوانی سهركهون بهسهریدا ئهوهنده بهرزو لووس بوو .