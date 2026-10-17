Эти племена убивают людей, присваивают себе чужое имущество и совершают многие другие злодеяния. О Зуль-Карнейн! Мы хорошо заплатим тебе, если ты воздвигнешь между нами и ими преграду. Эти слова свидетельствуют о том, что люди были не в состоянии самостоятельно построить эту преграду, однако они поняли, что Зуль-Карнейн сможет справиться с этим. Они предложили ему соответствующее вознаграждение и напомнили ему о том, что Йаджудж и Маджудж распространяли на земле нечестие. Эта причина обязывала Зуль-Карнейна помочь беззащитным людям. Однако он не стремился к богатству в мирской жизни и не собирался бросать в беде своих подданных. Напротив, оказание помощи людям было его важнейшей целью, и поэтому он согласился сделать доброе дело и помочь людям, отказался от предложенного ему вознаграждения и возблагодарил Аллаха, Который наделил его властью и могуществом.