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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 90
Al-Kahf
90
18:90
حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩٠
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍۢ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًۭا ٩٠
حَتَّىٰٓ
ﲊ
إِذَا
ﲋ
بَلَغَ
ﲌ
مَطۡلِعَ
ﲍ
ٱلشَّمۡسِ
ﲎ
وَجَدَهَا
ﲏ
تَطۡلُعُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
قَوۡمٖ
ﲒ
لَّمۡ
ﲓ
نَجۡعَل
ﲔ
لَّهُم
ﲕ
مِّن
ﲖ
دُونِهَا
ﲗ
سِتۡرٗا
ﲘ
٩٠
ﲙ
(Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi ở hướng mặt trời mọc và Y thấy mặt trời mọc lên trên một đám dân mà TA (Allah) đã không ban cho họ bất kỳ một tấm phủ nào để che chắn (cái nóng) của nó (tức không nhà cửa, không cây cối).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.