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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 88
Al-Kahf
88
18:88
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَأَمَّا
ﱷ
مَنۡ
ﱸ
ءَامَنَ
ﱹ
وَعَمِلَ
ﱺ
صَٰلِحٗا
ﱻ
فَلَهُۥ
ﱼ
جَزَآءً
ﱽ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱾﱿ
وَسَنَقُولُ
ﲀ
لَهُۥ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
أَمۡرِنَا
ﲃ
يُسۡرٗا
ﲄ
٨٨
ﲅ
“Còn đối với ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì y sẽ được một phần thưởng tốt đẹp và Ta sẽ nói chuyện với y về mệnh lệnh của Ta bằng lời lẽ nhẹ nhàng và tử tế.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.