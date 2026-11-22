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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 87
Al-Kahf
87
18:87
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ٨٧
قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًۭا نُّكْرًۭا ٨٧
قَالَ
ﱩ
أَمَّا
ﱪ
مَن
ﱫ
ظَلَمَ
ﱬ
فَسَوۡفَ
ﱭ
نُعَذِّبُهُۥ
ﱮ
ثُمَّ
ﱯ
يُرَدُّ
ﱰ
إِلَىٰ
ﱱ
رَبِّهِۦ
ﱲ
فَيُعَذِّبُهُۥ
ﱳ
عَذَابٗا
ﱴ
نُّكۡرٗا
ﱵ
٨٧
ﱶ
(Zdul-Qarnain) bảo: “Đối với ai làm điều sai quấy thì Ta sẽ trừng trị y rồi y sẽ được đưa trở về trình diện Thượng Đế của y để Ngài trừng phạt y với hình phạt vô cùng khủng khiếp.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.