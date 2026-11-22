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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 85
Al-Kahf
85
18:85
فاتبع سببا ٨٥
فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٨٥
فَأَتۡبَعَ
ﱌ
سَبَبًا
ﱍ
٨٥
ﱎ
Thế là Y dùng các phương tiện được ban cho ra đi (hướng về phía tây để thi hành điều công lý).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.