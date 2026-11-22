إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ " سبب " کا مفہوم : " سَبَبَ " کے اصل معنی وسیلہ و ذریعہ کے ہیں۔ یہاں " مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا " کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مملکت میں ہر قسم کے وسائل و ذرائع موجود تھے۔ کیخسرو کی عظیم سلطنت : کیخسرو، جس کا اصل نام کو رش تھا، کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط میں اپنے والد کمبوچیہ کی چھوٹی سی ریاست انشان کا والی مقرر ہوا۔ برسرِ اقتدار آتے ہی اس کو مادا کے حکمران کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا جس میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔ بعد کے چند سالوں میں اس نے وقت کی تمام بڑی ریاستوں کو زیر کرلیا اور بلخ اور مکران سے لے کر بحیر روم تک اس کا سکہ چلنے لگا۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع اور پر شکوہ سلطنت کوئی اور قائم نہیں ہوئی۔