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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 83
Al-Kahf
83
18:83
ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ٨٣
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ٨٣
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﳐ
عَن
ﳑ
ذِي
ﳒ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ
ﳓﳔ
قُلۡ
ﳕ
سَأَتۡلُواْ
ﳖ
عَلَيۡكُم
ﳗ
مِّنۡهُ
ﳘ
ذِكۡرًا
ﳙ
٨٣
ﳚ
Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về Zdul-Qarnain
1
. Ngươi hãy bảo họ: “Ta sẽ đọc cho các người nghe về một phần câu chuyện của Người.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.