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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 81
Al-Kahf
81
18:81
فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما ٨١
فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًۭا مِّنْهُ زَكَوٰةًۭ وَأَقْرَبَ رُحْمًۭا ٨١
فَأَرَدۡنَآ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُبۡدِلَهُمَا
ﲢ
رَبُّهُمَا
ﲣ
خَيۡرٗا
ﲤ
مِّنۡهُ
ﲥ
زَكَوٰةٗ
ﲦ
وَأَقۡرَبَ
ﲧ
رُحۡمٗا
ﲨ
٨١
ﲩ
“Vì thế, Ta mong rằng Thượng Đế của cha mẹ nó sẽ ban lại cho hai người họ một đứa con trai khác trong sạch và gần hơn với sự khoan dung (của Allah).”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.