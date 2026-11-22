Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 79
Al-Kahf
79
18:79
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا ٧٩
أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌۭ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًۭا ٧٩
أَمَّا
ﲃ
ٱلسَّفِينَةُ
ﲄ
فَكَانَتۡ
ﲅ
لِمَسَٰكِينَ
ﲆ
يَعۡمَلُونَ
ﲇ
فِي
ﲈ
ٱلۡبَحۡرِ
ﲉ
فَأَرَدتُّ
ﲊ
أَنۡ
ﲋ
أَعِيبَهَا
ﲌ
وَكَانَ
ﲍ
وَرَآءَهُم
ﲎ
مَّلِكٞ
ﲏ
يَأۡخُذُ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
سَفِينَةٍ
ﲒ
غَصۡبٗا
ﲓ
٧٩
ﲔ
“Đối với con thuyền, đó là tài sản của những người nghèo lao động trên biển. Sở dĩ Ta muốn làm cho nó hư đi là bởi vì phía sau những người nghèo đó có một ông vua thường hay dùng cường quyền để chiếm đoạt tất cả các con thuyền (lành lặn và tốt).
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.