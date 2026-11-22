{خدر - صلی الله علیه وسلم - كەشتییەكە كون دەكات!} [ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ] بهڕێكهوتن تا سوار كهشتییهك بوون خضر - صلى الله عليه وسلم - له لایهكهوه كهشتییهكهی كون كرد [ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ] موساش - صلى الله عليه وسلم - خۆی بۆ نهگیرا وتی: ئایا كونت كرد بۆ ئهوهی خهڵكی ناو ئهم كهشتییه نوقمی ئاوهكه بكهی [ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) ] بهڕاستی كارێكی خراپ و سهرسوڕهێنهرو گهورهت كرد، لهبهر ئهوهی كه خضريان - صلى الله عليه وسلم - ناسی بهبێ بهرامبهر سهریان خستن و پارهیان لێ وهرنهگرتن.