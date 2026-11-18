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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 7
Al-Kahf
7
18:7
انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ٧
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ٧
إِنَّا
ﱠ
جَعَلۡنَا
ﱡ
مَا
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱤ
زِينَةٗ
ﱥ
لَّهَا
ﱦ
لِنَبۡلُوَهُمۡ
ﱧ
أَيُّهُمۡ
ﱨ
أَحۡسَنُ
ﱩ
عَمَلٗا
ﱪ
٧
ﱫ
Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra những gì trên trái đất là để tô điểm, trang hoàng mục đích thử thách họ xem ai trong số họ là người làm tốt nhất.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.