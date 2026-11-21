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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 68
Al-Kahf
68
18:68
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٦٨
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًۭا ٦٨
وَكَيۡفَ
ﲏ
تَصۡبِرُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
مَا
ﲒ
لَمۡ
ﲓ
تُحِطۡ
ﲔ
بِهِۦ
ﲕ
خُبۡرٗا
ﲖ
٦٨
ﲗ
“Làm sao Ngươi có thể kiên nhẫn trên điều mà Ngươi không có kiến thức về nó (điều ẩn bên trong sự việc) được chứ?!”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.