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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 64
Al-Kahf
64
18:64
قال ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٦٤
قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًۭا ٦٤
قَالَ
ﱤ
ذَٰلِكَ
ﱥ
مَا
ﱦ
كُنَّا
ﱧ
نَبۡغِۚ
ﱨﱩ
فَٱرۡتَدَّا
ﱪ
عَلَىٰٓ
ﱫ
ءَاثَارِهِمَا
ﱬ
قَصَصٗا
ﱭ
٦٤
ﱮ
(Musa) bảo: “Đấy chính là địa điểm mà chúng ta cần tìm”. Vậy là hai thầy trò lần theo lối cũ mà quay trở lại nơi hẹn.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.