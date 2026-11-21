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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 63
Al-Kahf
63
18:63
قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ٦٣
قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًۭا ٦٣
قَالَ
ﱎ
أَرَءَيۡتَ
ﱏ
إِذۡ
ﱐ
أَوَيۡنَآ
ﱑ
إِلَى
ﱒ
ٱلصَّخۡرَةِ
ﱓ
فَإِنِّي
ﱔ
نَسِيتُ
ﱕ
ٱلۡحُوتَ
ﱖ
وَمَآ
ﱗ
أَنسَىٰنِيهُ
ﱘ
إِلَّا
ﱙ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﱚ
أَنۡ
ﱛ
أَذۡكُرَهُۥۚ
ﱜﱝ
وَٱتَّخَذَ
ﱞ
سَبِيلَهُۥ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡبَحۡرِ
ﱡ
عَجَبٗا
ﱢ
٦٣
ﱣ
(Cậu học trò) nói: “Thưa thầy, thầy có nhớ lúc chúng ta đến được mũi đá không, con đã quên mất chuyện con cá, Shaytan đã làm con quên nói với thầy về chuyện con cá, con cá đã tìm cách nhảy xuống biển một cách thật kỳ diệu”.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.