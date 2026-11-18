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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 6
Al-Kahf
6
18:6
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهاذا الحديث اسفا ٦
فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٦
فَلَعَلَّكَ
ﱔ
بَٰخِعٞ
ﱕ
نَّفۡسَكَ
ﱖ
عَلَىٰٓ
ﱗ
ءَاثَٰرِهِمۡ
ﱘ
إِن
ﱙ
لَّمۡ
ﱚ
يُؤۡمِنُواْ
ﱛ
بِهَٰذَا
ﱜ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱝ
أَسَفًا
ﱞ
٦
ﱟ
Có lẽ Ngươi (Muhammad) khổ tâm, đau buồn khiến bản thân chết dần chết mòn trên lối mòn của họ nếu họ không có đức tin vào Lời Nói này (Qur’an).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.