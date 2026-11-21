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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلۡكَ
ﲱ
ٱلۡقُرَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ
ﲳ
لَمَّا
ﲴ
ظَلَمُواْ
ﲵ
وَجَعَلۡنَا
ﲶ
لِمَهۡلِكِهِم
ﲷ
مَّوۡعِدٗا
ﲸ
٥٩
ﲹ
Các thị trấn đó (dân ‘Ad, Thamud,...), TA đã hủy diệt họ khi họ làm điều sai quấy và TA đã ấn định giờ hẹn cho việc hủy diệt họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.