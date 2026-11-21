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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 53
Al-Kahf
53
18:53
وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ٥٣
وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا ٥٣
وَرَءَا
ﳆ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﳇ
ٱلنَّارَ
ﳈ
فَظَنُّوٓاْ
ﳉ
أَنَّهُم
ﳊ
مُّوَاقِعُوهَا
ﳋ
وَلَمۡ
ﳌ
يَجِدُواْ
ﳍ
عَنۡهَا
ﳎ
مَصۡرِفٗا
ﳏ
٥٣
ﳐ
Những kẻ tội lỗi nhìn thấy Hỏa Ngục thì họ biết chắc rằng mình sẽ phải sa vào đó và sẽ không thể nào tìm thấy một lối thoát để trốn khỏi nơi đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.