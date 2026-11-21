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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 51
Al-Kahf
51
18:51
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
۞ مَّآ
ﲩ ﲪ
أَشۡهَدتُّهُمۡ
ﲫ
خَلۡقَ
ﲬ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
خَلۡقَ
ﲰ
أَنفُسِهِمۡ
ﲱ
وَمَا
ﲲ
كُنتُ
ﲳ
مُتَّخِذَ
ﲴ
ٱلۡمُضِلِّينَ
ﲵ
عَضُدٗا
ﲶ
٥١
ﲷ
TA đã không bắt chúng (Jinn) chứng kiến việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và cũng không bắt chúng chứng kiến ngay cả việc tạo hóa ra bản thân chúng; và TA đã không lấy những kẻ dẫn thiên hạ đi lạc lối làm người ủng hộ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.