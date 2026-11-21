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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 49
Al-Kahf
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
ﱮ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱯ
فَتَرَى
ﱰ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱱ
مُشۡفِقِينَ
ﱲ
مِمَّا
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
وَيَقُولُونَ
ﱵ
يَٰوَيۡلَتَنَا
ﱶ
مَالِ
ﱷ
هَٰذَا
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱹ
لَا
ﱺ
يُغَادِرُ
ﱻ
صَغِيرَةٗ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
كَبِيرَةً
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
أَحۡصَىٰهَاۚ
ﲀﲁ
وَوَجَدُواْ
ﲂ
مَا
ﲃ
عَمِلُواْ
ﲄ
حَاضِرٗاۗ
ﲅﲆ
وَلَا
ﲇ
يَظۡلِمُ
ﲈ
رَبُّكَ
ﲉ
أَحَدٗا
ﲊ
٤٩
ﲋ
Và quyển sổ (ghi chép các việc làm) sẽ được mang ra đặt trước mặt. Rồi Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi hoảng sợ về những điều được ghi trong đó. Và họ sẽ than: “Ôi, thật khổ thân! Quyển sổ gì như thế này! Sao nó ghi không sót một điều gì dù nhỏ hay lớn vậy.” Và họ sẽ nhìn thấy trước mặt họ tất cả những điều mà mình đã làm. Và Thượng Đế của Ngươi sẽ không đối xử bất công đối với một ai.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.