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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 47
Al-Kahf
47
18:47
ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ٤٧
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةًۭ وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًۭا ٤٧
وَيَوۡمَ
ﱐ
نُسَيِّرُ
ﱑ
ٱلۡجِبَالَ
ﱒ
وَتَرَى
ﱓ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱔ
بَارِزَةٗ
ﱕ
وَحَشَرۡنَٰهُمۡ
ﱖ
فَلَمۡ
ﱗ
نُغَادِرۡ
ﱘ
مِنۡهُمۡ
ﱙ
أَحَدٗا
ﱚ
٤٧
ﱛ
Vào Ngày mà TA sẽ di chuyển các quả núi đi mất dạng và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy mặt đất trống trải bằng phẳng, và TA sẽ triệu tập họ lại và không bỏ sót bất kỳ một ai.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.