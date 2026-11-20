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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 46
Al-Kahf
46
18:46
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ٤٦
ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَـٰقِيَـٰتُ ٱلصَّـٰلِحَـٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ أَمَلًۭا ٤٦
ٱلۡمَالُ
ﱁ
وَٱلۡبَنُونَ
ﱂ
زِينَةُ
ﱃ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱄ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱅﱆ
وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ
ﱇ
ٱلصَّٰلِحَٰتُ
ﱈ
خَيۡرٌ
ﱉ
عِندَ
ﱊ
رَبِّكَ
ﱋ
ثَوَابٗا
ﱌ
وَخَيۡرٌ
ﱍ
أَمَلٗا
ﱎ
٤٦
ﱏ
Của cải và con cái là những thứ trang hoàng của đời sống trần tục này (rồi sẽ sớm mất đi) và chỉ những việc làm ngoan đạo và thiện tốt mới còn mãi, chỉ có những việc làm ngoan đạo và thiện tốt mới được hưởng phần thưởng tốt đẹp nhất ở nơi Allah và mới là niềm hy vọng tốt đẹp nhất.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.