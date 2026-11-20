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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 45
Al-Kahf
45
18:45
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ٤٥
وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًۭا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقْتَدِرًا ٤٥
وَٱضۡرِبۡ
ﳎ
لَهُم
ﳏ
مَّثَلَ
ﳐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳑ
ٱلدُّنۡيَا
ﳒ
كَمَآءٍ
ﳓ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳔ
مِنَ
ﳕ
ٱلسَّمَآءِ
ﳖ
فَٱخۡتَلَطَ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
نَبَاتُ
ﳙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳚ
فَأَصۡبَحَ
ﳛ
هَشِيمٗا
ﳜ
تَذۡرُوهُ
ﳝ
ٱلرِّيَٰحُۗ
ﳞﳟ
وَكَانَ
ﳠ
ٱللَّهُ
ﳡ
عَلَىٰ
ﳢ
كُلِّ
ﳣ
شَيۡءٖ
ﳤ
مُّقۡتَدِرًا
ﳥ
٤٥
ﳦ
Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra hình ảnh thí dụ về đời sống trần tục rằng nó giống như nước mưa mà TA (Allah) đã ban từ trên trời xuống làm cho cây cối, thảo mộc trên mặt đất mọc lên tươi tốt nhưng rồi sau đó nó dần dần trở thành những cọng rạ khô héo để những cơn gió thổi chúng bay đi khắp nơi. Và Allah là Đấng Định Đoạt tất cả mọi thứ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.