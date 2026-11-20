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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 44
Al-Kahf
44
18:44
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
ﳃ
ٱلۡوَلَٰيَةُ
ﳄ
لِلَّهِ
ﳅ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳆﳇ
هُوَ
ﳈ
خَيۡرٞ
ﳉ
ثَوَابٗا
ﳊ
وَخَيۡرٌ
ﳋ
عُقۡبٗا
ﳌ
٤٤
ﳍ
Ở kia (Ngày Phán Xét Cuối Cùng), quyền bảo hộ chỉ thuộc về một mình Allah, Đấng Chân Lý. Ngài là Đấng ban thưởng tốt nhất và cũng là Đấng ban cho kết quả cuối cùng tốt nhất.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.