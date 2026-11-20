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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 40
Al-Kahf
40
18:40
فعسى ربي ان يوتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٤٠
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًۭا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًۭا زَلَقًا ٤٠
فَعَسَىٰ
ﲊ
رَبِّيٓ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُؤۡتِيَنِ
ﲍ
خَيۡرٗا
ﲎ
مِّن
ﲏ
جَنَّتِكَ
ﲐ
وَيُرۡسِلَ
ﲑ
عَلَيۡهَا
ﲒ
حُسۡبَانٗا
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلسَّمَآءِ
ﲕ
فَتُصۡبِحَ
ﲖ
صَعِيدٗا
ﲗ
زَلَقًا
ﲘ
٤٠
ﲙ
“Thì biết đâu (sau này) Thượng Đế của tôi sẽ ban cho tôi thứ tốt đẹp hơn ngôi vườn của anh; biết đâu Ngài sẽ gửi từ trên trời xuống những lưỡi tầm sét tàn phá ngôi vườn của anh, biến nó thành mảnh đất trơ trụi,”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.