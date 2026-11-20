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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 38
Al-Kahf
38
18:38
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لَّٰكِنَّا۠
ﱬ
هُوَ
ﱭ
ٱللَّهُ
ﱮ
رَبِّي
ﱯ
وَلَآ
ﱰ
أُشۡرِكُ
ﱱ
بِرَبِّيٓ
ﱲ
أَحَدٗا
ﱳ
٣٨
ﱴ
“Riêng đối với tôi thì Ngài là Allah, là Thượng Đế của tôi, tôi sẽ không Shirk (gán ghép đối tác) với Thượng Đế của tôi bất kỳ ai.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.