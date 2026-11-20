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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 37
Al-Kahf
37
18:37
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٣٧
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًۭا ٣٧
قَالَ
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
صَاحِبُهُۥ
ﱝ
وَهُوَ
ﱞ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﱟ
أَكَفَرۡتَ
ﱠ
بِٱلَّذِي
ﱡ
خَلَقَكَ
ﱢ
مِن
ﱣ
تُرَابٖ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
مِن
ﱦ
نُّطۡفَةٖ
ﱧ
ثُمَّ
ﱨ
سَوَّىٰكَ
ﱩ
رَجُلٗا
ﱪ
٣٧
ﱫ
Người bạn của y tranh luận với y, nói: “Phải chăng anh đã không có đức tin nơi Đấng đã tạo hóa ra anh từ đất bụi rồi từ tinh dịch rồi sau đó Ngài đã làm cho anh thành một người đàn ông hoàn chỉnh?!”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.